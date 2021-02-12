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12 февраля 2021, 11:33

В Беларуси молодежь имеет реальные возможности для становления в любой сфере - участник ВНС

Алексей Приходько
Алексей Приходько
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси молодежь имеет реальные возможности для становления в абсолютно любой сфере. На этом сделал акцент слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики участка по ремонту и обслуживанию электросталеплавильного цеха ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько в выступлении на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря социально ориентированному пути развития в нашей стране молодежь имеет реальные возможности для становления в абсолютно любой сфере - культуре, спорте, производстве, сельском хозяйстве, общественной деятельности и многом другом. Везде себя можно проявить, если этого хотеть. И я тому пример. Где еще простой рабочий парень в 22 года может возглавить молодежный совет при районном Совете депутатов?" - сказал Алексей Приходько.

Молодой специалист отметил, что на БМЗ ежегодно формируется программа "Молодежь", лучшим присваивают звание лауреата молодежной премии. "В результате понимаешь, что работать - это не только зарабатывать деньги, но еще и жить интересной насыщенной жизнью, развиваться самому, приносить пользу коллективу, своему городу, стране", - поделился он.

Представитель БМЗ считает важным внедрить подобную программу на каждом предприятии: "Убежден, что на крупных предприятиях должен быть человек, ответственный за работу с молодежью. Это даст и системный подход в работе, и по-настоящему координацию всех заинтересованных".

Еще одним актуальным вопросом Алексей Приходько назвал угрозу старения коллективов. "В общении с некоторыми сверстниками мне не раз доводилось отмечать отсутствие заинтересованности в получении рабочей специальности. Куда более популярны IT, сфера услуг и так далее. Социальные сети и вовсе навязывают только развлечения, иждивенчество и непомерные амбиции", - отметил он.

Молодой человек считает необходимым обязать на законодательном уровне взаимодействовать учреждения образования и нанимателей для ознакомления будущих абитуриентов со спектром профессий, действительно востребованных на рынке труда.

"Знаю, что на некоторых предприятиях действуют филиалы кафедр вузов. Мне кажется, это направление стоит развивать и дальше. Это позволяет наладить всестороннее сотрудничество науки и промышленности, студенты могут знакомиться с производством и проходить практику - как технологическую, так и преддипломную. А значит, сроки профессиональной и психологической адаптации молодого специалиста на производстве будут сокращены. Ведь, сидя в интернете, свое призвание не найти. Для этого нужно хотя бы увидеть мастера, профессионала за работой", - добавил участник ВНС.

Он убежден, что есть только один способ двигаться вперед: делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. "Наше государство многого добилось за минувшие годы. Однако не время останавливаться на достигнутом. Сегодня именно от нашего участия, осознания ответственности за принятые решения и объективности зависит то, какой будет Беларусь, каким станет завтрашний день белорусского народа. Я знаю, что мы, молодежь, будем услышаны и принесем много пользы нашей стране", - заключил Алексей Приходько.-0-

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