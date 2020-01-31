В Беларуси можно запустить производство стрелкового оружия с полной локализацией - Головченко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси можно запустить производство стрелкового оружия с полной локализацией всего производственного процесса. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблем никаких нет запустить полную локализацию. Существует огромное количество производителей, которые предлагают технологические линии. Под ключ поставят - будет производиться. Вопрос не в этом, а в том, насколько эти затраты будут окупаемы. Как требует Президент - все должно быть просчитано и обосновано, - сказал Роман Головченко - Потратить определенное количество денег можно. Но мы должны быть уверены, что это даст отдачу. Поэтому не проблема добиться локализации, мы сейчас работаем над эффективной локализацией".

В производство боеприпасов и стрелкового оружия инвестированы большие финансовые средства. "Заканчивается сертификация суперсовременной сертификационно-испытательной лаборатории", - добавил глава Госкомвоенпрома. Это международное требование, лаборатория позволяет сертифицировать патроны определенных калибров. Патроны после сертификации будут переданы для испытания в силовые структуры. По результатам будет решено - принимать ли их на вооружение.

Уже идут экспортные поставки патронов, которые относятся к классификации спортивных и охотничьих. "По стрелковому оружию ведутся как опытно-конструкторские работы, так и опытно-технологические - по освоению производства отдельных элементов", - пояснил Роман Головченко. По его словам, все идет в установленном темпе, "белорусское оружие без сомнения будет".

Как заметил глава Госкомвоенпрома, в производстве стрелкового оружия необходимо использовать большое количество высокоточных станков и даже 3D-принтеры. Пока ведомство ориентируется на передовых западных производителей. При этом не все из них готовы поставлять продукцию в Беларусь в силу определенных ограничений.

Рынок стрелкового оружия и боеприпасов высококонкурентный. "Поэтому войти туда с нуля достаточно сложно. Мы сейчас идем с точки зрения экономической целесообразности. Видим большой рынок именно охотничьих, спортивных патронов - это очень востребовано на Западе. За счет того, что у нас достаточно компактное производство, не очень большие расходы - мы конкурентоспособны в этом направлении. Поэтому пока экспорт развивается в этом направлении", - сказал Роман Головченко.-0-

Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске "Флейта" оснащается автоматизированной системой управления "Альянс", а также бортовым навигационным комплексом. Благодаря этому повышается точность стрельбы реактивной установки и появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления.