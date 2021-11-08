8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе существенно похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ноябрь часто называют предзимье, так как он сочетает в себе черты уходящей осени и подступающей зимы. Температура воздуха все чаще становится отрицательной, а осадки при этом выпадают в виде снега и мокрого снега. Однако устойчивый снежный покров образуется, как правило, только в декабре. В этом году первая неделя ноября порадовала жителей Беларуси теплой погодой. Температурный фон оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. Но в ближайшие сутки все изменится - в страну начнет поступать холодный воздух северных широт", - отметили синоптики.

Во вторник, 9 ноября, прогнозируется переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны будет кратковременный снег, мокрый снег. Ветер будет северо-западный, северный ночью порывистый, местами по Витебской и Могилевской областям сильный порывистый, днем ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха в ночные часы составит минус 5 - плюс 1. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов.

В среду, 10 ноября, ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Прогнозируется без осадков, лишь по северу страны ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью и утром возможен слабый гололед. Ветер будет южный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по северо-западу до минус 9 по юго-востоку. Днем температура воздуха составит от нуля до плюс 6, по юго-западу - до плюс 8 градусов.

В четверг, 11 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по северу республики пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 6 по юго-востоку до плюс 3 по северо-западу, в дневные - плюс 2-8, по юго-западу до 10 градусов тепла.

В пятницу, 12 ноября, местами, в основном по северу страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будит минус 2 - плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 4-10 градусов.-0-

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