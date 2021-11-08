До +5°С ожидается в Беларуси 9 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Ветер будет северо-западный, северный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами по Витебской и Могилевской областям порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 5 - плюс 1 градус. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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