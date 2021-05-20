20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на следующей неделе сохранится дождливая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Череда южных циклонов и их атмосферные фронты, начиная с понедельника, 17 мая, поставляют в Беларусь все новые порции осадков. И это при том, что первая декада мая на большей части страны отметилась избыточным увлажнением. По промежуточным итогам, вторая декада оказалась еще более щедра на осадки. По данным на 19 мая, почти повсеместно превышены нормы осадков второй декады, в отдельных районах средние многолетние значения превышены более чем в 2-3 раза. Проходящие дожди увеличивают площади с переувлажнением почвы, что осложняет проведение сева теплолюбивых культур, завершение посадки картофеля, проведение агротехнических мероприятий по уходу за растениями", - рассказали синоптики.

Сегодня днем центр циклона с восточных областей сместится на Псковскую область России. Но его атмосферные фронты до конца дня продолжат определять погоду в Беларуси, поэтому дожди продолжатся на большей части территории страны, по северо-востоку республики ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы и усилится ветер до сильного порывистого. Лишь в юго-западных районах, в Гродненской и Брестской областях, в поле повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается.

В пятницу, 21 мая, погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса, лишь в ночные часы по северо-востоку еще сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью по северо-востоку пройдут дожди, днем местами по западной половине небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, днем - плюс 14-20.

В субботу, 22 мая, ночью на большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь по западу погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Утром и днем влияние атмосферных фронтов распространится на большую часть территории страны. Поэтому ночью местами по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет южный умеренный, в дневные часы порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от плюс 4 до плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

В воскресенье, 23 мая, сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Во многих районах республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет южный, с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 7-13, в дневные - плюс 14-19 градусов.

В понедельник, 24 мая, под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет плюс 5-11, днем - плюс 14-21 градус.

Во вторник, 25 мая, ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит 5-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14-20, по югу до 23 градусов тепла.

В среду, 26 мая, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 8-15 градусов. Днем ожидается 13-20 градусов тепла, в юго-восточных районах воздух прогреется до 25 градусов.-0-