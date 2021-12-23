23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на зимних каникулах около 60 тыс. детей будут посещать пришкольные лагеря, сообщила журналистам начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования Елена Михалевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В период зимних каникул в учреждениях образования организуется деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В этом году планируется оздоровить около 60 тыс. детей по стране. Составляются списки, и все желающие посещают такие лагеря, где для ребят организуются различные мероприятия", - рассказала Елена Михалевич.

По ее словам, на зимних каникулах состоится много праздничных мероприятий и акций. "С 14 декабря по 14 января 2022 года в стране проходит республиканская благотворительная акция "Наши дети". За это время во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, вручат подарки, помогут в решении существенных проблем", - отметила начальник управления. Елена Михалевич подчеркнула, что в акции "Наши дети" участвуют и школьники: готовят подарки и спектакли для воспитанников интернатных учреждений.

Кроме того, в учреждениях образования в каникулярный период будут работать спортивные залы, стадионы, спортивные объединения по интересам.

Особое внимание будет уделяться соблюдению правил безопасности. "Детям напоминают правила поведения на железнодорожных путях, автомобильных дорогах, на льду, вблизи водоемов. Напоминаем об использовании в темное время суток светоотражающих элементов. Важно, чтобы в период зимних каникул несовершеннолетние не оставались без присмотра. Проводятся тематические беседы с родителями", - добавила начальник управления.-0-