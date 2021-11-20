Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 20 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:54 Латвийский политолог: на фоне ситуации с беженцами Польша пытается торговаться с ЕС Политика
14:52 В Беларуси начала работать миссия ВОЗ Общество
14:47 ГПК: продолжаются попытки насильственного вытеснения групп беженцев с территорий стран ЕС Общество
14:39 Бурляев: задача культуры - объединять дух нации Культура
14:32 Возле площади Оперы в центре Парижа вспыхнул пожар В мире
14:19 Беженец из Ирака: когда поляки стали поливать нас из водометов и применять газ, думал, что все умрем Общество
14:17 ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости Регионы
14:09 Никита Михалков: "Лістапад" дает возможность продемонстрировать наше единство Культура
14:00 Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области Регионы
13:46 Фестиваль фильмов для детей "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер" Культура
13:41 В ЕАЭС определен порядок устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами Экономика
13:31 Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе Общество
13:27 Лискович: главное, чтобы представители ООН давали объективную оценку происходящему на границе Общество
13:19 Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине Общество
13:15 Программист из Витебска в экстремистском Telegram-канале размещал данные силовиков и чиновников Происшествия
13:08 Презентации, спецпоказы и творческие встречи: Карачевский о программе кинофестиваля "Лістапад" Культура
12:49 В ЕАЭС утвержден план по повышению уровня обеспеченности стратегически важными лекарствами Экономика
12:38 В России за сутки выявлено более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
12:35 Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси Общество
12:31 ФОТОФАКТ: Новобранцы 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу Регионы
12:28 Цуран о "Лістападзе": Минск славится традициями проведения крупных международных мероприятий Культура
12:20 Страны ЕАЭС будут обмениваться данными из бюро кредитных историй Экономика
12:15 Военный эксперт: действия польских силовиков переходят границы дозволенного Общество
12:08 В Чехии зафиксирован суточный максимум заражения коронавирусом В мире
12:06 В Узденском районе при пожаре на ферме спасено более 120 коров Происшествия
12:00 ЕЭК прогнозирует рост взаимной торговли сельхозпродуцией в ЕАЭС на 16% в 2022 году Экономика
11:51 В ЕАЭС планируют разработать евразийские программы низкоуглеродного развития Экономика
11:50 Женщина потерялась в лесу в Пуховичском районе Происшествия
11:45 На юго-востоке Индии из-за муссонных ливней погибли 17 человек В мире
11:42 Громада о кинофестивале "Лістапад": культурная дипломатия выше политических амбиций Культура
Все новости
Все новости
Общество
20 ноября 2021, 14:52

В Беларуси начала работать миссия ВОЗ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сегодня с представителями ВОЗ встретился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он поприветствовал гостей и отметил, что взаимоотношения с ВОЗ носят долгосрочные перспективы и имеют долгую историю. "В любой стране миссия ВОЗ - желанные гости. Но Беларусь является особой страной, с моей точки зрения, по взаимодействию с ВОЗ - у нас взаимодействие структурное, устойчивое и во многом образцовое. В частности, наша программа демографической безопасности и здоровья народа разработана по рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.

Министр напомнил, что одна из миссий ВОЗ прибыла в Беларусь в самом начале пандемии, когда эксперты приезжали и оценивали комплекс мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

"Нулевой пациент с коронавирусом в стране появился в феврале 2020 года, а мы начали работать с ВОЗ в ноябре-декабре 2019-го. Выработанный план борьбы с ковидом был во многом связан с рекомендациями специалистов ВОЗ. Взаимодействие с ВОЗ и другими международными организациями ООН проходит по разным аспектам, в том числе по устойчивому доступу к качественным и недорогим медикаментам", - рассказал Дмитрий Пиневич.

Министр затронул и самую актуальную тему - кризис на границе. "Мы с благодарностью принимаем вас в это непростое время. ВОЗ и создана была для того, чтобы в том числе реагировать на чрезвычайные ситуации. Лучшие специалисты, которые могут оказать нам содействие, сегодня находятся здесь. Мы полностью открыты и готовы к взаимодействию по любым вопросам", - сказал он.

"Готовность на столь высоком уровне принять нас даже во внеурочное время свидетельствует о привилегированном статусе, которым обладает наше сотрудничество. Цель нашей миссии в том, что мы будем взаимодействовать с Минздравом и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять, каким образом ВОЗ может содействовать разрешению ситуации и удовлетворению потребностей мигрантов. Ситуация сложная, все меняется на глазах. Началось все с того, что люди, движимые желанием поиска лучшей жизни, оказались заложниками положения. Я благодарен Министерству здравоохранения за содействие в организации этой миссии, чтобы мы могли своими глазами убедиться в том, что происходит, и выработать предложения", - сказал технический специалист Европейского регионального бюро ВОЗ Йозеф Бартович.

Эксперт отметил, что ВОЗ со своей стороны готова к обсуждению всех вопросов и постарается помочь. "Учитывая, что мы встречаемся во время пандемии, я также должен отметить высокие достижения Беларуси в борьбе с этим явлением и высокий уровень дисциплины населения в части соблюдения мер безопасности. Необходимо продолжать помимо вакцинации ношение масок и соблюдение дистанции. Ситуацию на границе мы также должны рассматривать в контексте коронавируса, ведь там наблюдается большое скопление людей. И мы готовы обсуждать любые потребности, которые могут возникнуть у Беларуси и которые ВОЗ может закрыть - вплоть до предоставления тестовых наборов, материалов, средств индивидуальной защиты, все, что угодно", - сказал он.

Миссия ВОЗ продлится до 24 ноября.-0-

Фото Сергея Шелега

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ВОЗ Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГПК: продолжаются попытки насильственного вытеснения групп беженцев с территорий стран ЕС
Беженец из Ирака: когда поляки стали поливать нас из водометов и применять газ, думал, что все умрем
Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе
Лискович: главное, чтобы представители ООН давали объективную оценку происходящему на границе
Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
Главное
"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки
"Этим тараканов травят!" Лукашенко в интервью Би-би-си озвучил шокирующие подробности атаки польских силовиков на беженцев
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
Шевцов рассказал, как организовано питание беженцев в ТЛЦ
Топ-новости
Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?"
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли
Беженец из Ирака: когда поляки стали поливать нас из водометов и применять газ, думал, что все умрем
ГПК: продолжаются попытки насильственного вытеснения групп беженцев с территорий стран ЕС
Министр обороны рассказал, появятся ли в Беларуси "Искандеры" и российские военные базы
Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине
Военный эксперт: действия польских силовиков переходят границы дозволенного
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 21 ноября
Мнение: Польша относит беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта
Презентации, спецпоказы и творческие встречи: Карачевский о программе кинофестиваля "Лістапад"
Боровик: Беларусь ценит мир и делает все, чтобы сохранить его в стране и во всем регионе
Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе
Тракторы МТЗ будут собирать в Молдове
Демидов: Беларусь к диалогу по беженцам готова, очередь за европейскими лидерами
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.