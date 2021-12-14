В Беларуси началась акция "Безопасный Новый год!"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала республиканская акция "Безопасный Новый год!". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Первый этап пройдет с 14 по 17 декабря с фокусом на лицах преклонного возраста. Пропагандисты МЧС направятся в дома ветеранов и центры социального обслуживания населения, в санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, где в формате программы "Безопасный Новый год" выступят артисты и творческие коллективы, театры экспромта, пройдут конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, показы фильмов по ОБЖ и многое другое.

С 20 по 24 декабря - во время второго этапа акции - работники МЧС устроят праздник в школах, интернатах, семьях, где дети находятся в социально опасном положении, в детских домах и в домах семейного типа. В гости к детворе смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и герои мультфильма МЧС "Волшебная книга", которые расскажут правила безопасности в период зимних каникул: как вести себя на льду, как пользоваться пиротехникой, хлопушками и бенгальскими огнями. Кроме того, ребят ждут викторины, тематические конкурсы, показ фильмов и роликов, а также наглядно-изобразительная продукция и памятные подарки.

Заключительный этап акции продлится с 27 по 31 декабря. В местах продажи пиротехники появятся пожарный Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, которые проведут с покупателями беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники, памятные календари акции и наглядно-изобразительную продукцию, а также предложат запечатлеть момент на фоне тематической фотозоны.

Бдительный Дед Мороз и Снегурочка не оставят без внимания ледовые катки и другие места массового катания. Там будут размещены площадки МЧС, на которых пройдут конкурсы, викторины, беспроигрышные лотереи и выступят артисты. Посетят сказочные герои и детские учреждения здравоохранения. Там они устроят настоящий праздник, чтобы ни один ребенок не потерял веру в чудо.

Основные мероприятия акции развернутся в местах массового пребывания людей. Это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д. Спасатели вместе со своими верными сказочными помощниками поздравят всех с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы и лотереи, раздадут наглядно-изобразительную продукцию, разыграют призы, а также подарят "творческие" подарки от артистов и коллективов.

Каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе на лучший видеоролик "Безопасный Новый год", в котором на любую из заданных тем ("Безопасная новогодняя елка", "Пиротехника", "Гололед", "Поведение у зимнего водоема", "Переохлаждения") смогут представить свое видение всем известных правил и рассказать о них на всю страну.

Классика последних лет - конкурс на лучшее новогоднее оформление квартиры (жилых помещений домовладения), декора окон, приусадебного участка "Новогодний дизайн МЧС", участие в котором позволит не только побороться за приз, но и преобразить свое жилье и пространство вокруг в стиле надвигающихся праздников.

Кроме того, работники пропаганды сделают почтовую рассылку новогодних открыток, буклетов, календарей от МЧС, а также тематических подарков, чтобы акция добралась в каждый дом.

Те, кто по каким-либо причинам не будет иметь возможности поучаствовать в мероприятиях лично, сможет это сделать в режиме онлайн. Для этого работники пропаганды задействуют интернет-мессенджеры, благодаря которым проведут видеоуроки безопасности, онлайн-игры "Шаги спасения" и онлайн-викторины "Кто хочет стать гением безопасности?".-0-