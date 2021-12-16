16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали прививать вакциной "КовиВак", сообщил журналистам генеральный директор РУП "Белфармация" Сергей Литош, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцина поступила в учреждения здравоохранения страны всех регионов на этой неделе. Она распределена полностью. Вакцинация уже начата", - сказал Сергей Литош.

Он уточнил, что в страну поступило 300 тыс. доз, что рассчитано на вакцинацию 150 тыс. человек.

Вакцина двухкомпонентная и предназначена для вакцинации людей старше 18 лет.

Вакцина "КовиВак" инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний. Производитель вакцины - Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно.

Препарат зарегистрирован в России в конце февраля 2021 года. В его основе - инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах - Sinopharm и Sinovac. К слову, вакцина компании Sinopharm широко применяется для вакцинации на территории Беларуси.-0-