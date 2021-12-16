16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "КовиВак" против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний. Производитель вакцины - Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно.

В пресс-службе добавили: вакцина "КовиВак" разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация "КовиВаком" чаще переносится более легко, чем "Спутником V".

Вакцина зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В ее основе - инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах - Sinopharm и Sinovac. К слову, вакцина компании Sinopharm широко применяется для вакцинации на территории Беларуси.

Вакцина "КовиВак" поступила 6 декабря на аптечный склад и с 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Беларуси.-0-