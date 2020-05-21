В Беларуси начинается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 21 мая по 19 июня включительно будет идти сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты, сообщает БЕЛТА.

Собирать подписи будут 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами на высший государственный пост. Чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, нужно заручиться поддержкой не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Поставить подпись можно за несколько кандидатур, но за одну и ту же - только раз. Члены инициативных групп вправе знакомить избирателей с биографией претендентов на пост Президента, но информационные и другие материалы о них не раздаются.

С учетом эпидемиологической обстановки сборщики подписей должны придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: носить маски, обрабатывать руки антисептиком и т.д.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-