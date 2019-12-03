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03 декабря 2019, 17:22

В Беларуси надо переходить на адаптивные версии сайтов для слабовидящих - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адаптация обычных версий сайтов с помощью современных приемов программирования - более верный путь к инклюзии, чем создание специальных версий для слабовидящих. Такое мнение высказал мастер производственного обучения Минского государственного колледжа электроники, программист с ослабленным зрением Александр Северин во время круглого стола "Доступный интернет" в представительстве ПРООН в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече директор интернет-компании Astronim Богдан Коровец отметил, что за последний год благодаря изменению в законодательстве все госорганы разработали и внедрили версии своих сайтов для слабовидящих. Но это почти не коснулось частного сектора. Кроме того, отмечается низкая посещаемость таких страниц. Одну из причин Александр Северин видит в том, что спецверсии со всем необходимым функционалом и контентом не поддерживаются так же, как и основные. Зачастую такая важная опция, как электронное обращение через форму обратной связи, недоступна для слабовидящих по разным причинам. Это особенности верстки, автоматический переход со спецверсии сайта на основную и, главное, капчи - компьютерные тесты для защиты ресурса от ботов (компьютерных программ вместо живых пользователей). Такой тест не под силу пройти не только боту, но и слабовидящему.

"Под специфику каждого подстроиться невозможно, - подчеркнул Александр Северин. - Получатся отдельные версии сайта для каждой группы инвалидности, плюс языковые версии. Есть второй подход, который плавно вытекает из мировых тенденций работы в интернете. Как прежде была тенденция делать мобильные версии всех сайтов, так сейчас обычную версию сайта делают адаптивной. Это наиболее реальный путь. АРИА-разметка (набор атрибутов кода, расширяющих возможности HTML и облегчающих оптимизацию сайта для чтения с экрана. - Прим. БЕЛТА) позволяет внести существенный вклад в адаптацию сайта для незрячих людей без всяких спецверсий".

Адаптация основной версии сайта не только удобное решение для пользователей, но и выгодное для владельцев сайта. Не нужно платить разработчику за создание и поддержку дополнительных версий. "Кроме того, нужно сайты тестировать не только автоматически. В процесс разработки следует включать и самих незрячих с соответствующим опытом, которые дадут дельные подсказки по организации доступности ресурса. Особенно это нужно делать при внедрении новых фич (особенностей, функций)", - добавил Александр Северин. Поэтому он считает, что необходимо более широкое информирование в том числе и частного бизнеса о существующих стандартах адаптации сайтов для людей с инвалидностью. В частности, стандартов W3C по обеспечению доступности веб-контента.

"Кроме того, тотально незрячий человек или тот, который очень плохо видит, в любом случае работает в интернете с помощью "костылей" - программы экранного доступа. Без нее мы на обычном сайте и на адаптированном не сможем работать", - добавил эксперт. Суть в том, что слабовидящий человек прямо в браузере включает необходимые настройки: использует экранную лупу, настраивает цвета и контрасты. "Если я реально имею проблемы, то решаю их сам на своей стороне. И спецверсией не пользуюсь", - заключил Александр Северин.

Еще в 2014 году было проведено исследование: просмотрены 135 сайтов исполнительных комитетов и 48 сайтов органов госуправления. Обращалось внимание на разные критерии: полноту и объем представленной информации, соответствие требованиям, предъявляемым к информации, соотношение информации на государственных языках и элементы доступности информации для незрячих людей. Оказалось, что только четверть официальных сайтов госорганов предоставляла слабовидящим реальную возможность отправить электронное обращение. С тех пор ситуация значительно поменялась, однако не помешал бы новый мониторинг.

Участники круглого стола сошлись на том, что необходим комплекс мер, который включает одновременно и кампанию по лоббированию стандартов к сайтам, которые сейчас носят рекомендательный характер, и адвокацию интересов людей с ограниченными возможностями в сети перед бизнесом, и мониторинг, и регулярную сверку предпринимаемых шагов, обмен передовыми практиками. Возможно, нужна совместная программа с ПРООН, в которой была бы предусмотрена какая-то внешняя мотивация для бизнеса, раз не хватает внутренней.

Со своей стороны представители общества глухих, в частности координатор международного проекта "Распространим жест", преподаватель, ученый Владимир Мелеховец, обратили внимание на проблему распространения жестового языка в интернете - из-за этого людям с нарушениями слуха не в полной мере доступна информация в сети. Руководитель благотворительного фонда "У СОВЫ" Александр Макарчук рассказал о существующих и более-менее доступных программах для полностью парализованных людей - управление голосом, взглядом, силой мысли при пользовании компьютером. Представители ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" показали примеры зарубежных сайтов, созданных с соблюдением критериев "ясного языка" - понятного и доступного для таких категорий, как люди с особенностями интеллектуального развития, малообразованные, пожилые, иностранцы, которые еще не овладели русским языком. Это тоже важный элемент инклюзии, который вовсе не ведет к деградации сайтов. Достаточно сделать доступными, с простой навигацией отдельные страницы, которые потенциально могут посещаться целевой аудиторией. Но для этого предварительно нужно вывести ключевые сценарии поведения определенных групп людей в интернете. Словом, предстоит еще много работы.

Круглый стол, приуроченный к Дню инвалидов (3 декабря), собрал представителей государственных органов, общественных организаций, технологического сообщества, самих людей с различными видами инвалидности. И это, по мнению постоянного представителя ПРООН в Беларуси Александры Соловьевой, особенно важно - чтобы все участники понимали, какие шаги на каждом уровне можно предпринимать, как соблюдать принципы равенства и участия на уровне внедрения новых технологий, а не исправления уже действующих программ. "Интернет обеспечивает доступ к информации, к различного вида услугам, стирает границы возможностей. Поэтому его доступность - важный элемент инклюзии", - подчеркнула Александра Соловьева.-0-

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