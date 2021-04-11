В Беларуси не до конца развито законодательство по строительству арендных домов - Сивак

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не до конца развито законодательство по строительству арендных домов. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Анатолий С

"У нас не до конца развито законодательство по строительству арендных домов, то есть таких домов, в которых бы находились только арендные квартиры. Создана рабочая группа, чтобы это законодательство поправить, и мы поставили перед собой план в первом полугодии это сделать, чтобы бизнес тоже заинтересовался этим строительством", - сообщил вице-премьер.

Анатолий Сивак пояснил, какие это могут быть изменения. "Для такого дома не должны в какую-то сторону отличаться коммунальные услуги, ведь потребителем общих коммунальных услуг будет юридическое лицо, а не физическое, поэтому здесь необходимо все оговорить, чтобы не навязывать дополнительные какие-то технические условия. Скорее всего в этой части будут изменения, а не какие-то мифические преференции для застройщиков", - подчеркнул заместитель премьер-министра.-0-