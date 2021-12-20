В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 20 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:21 Эксперт: демонизируя Россию и Беларусь, США хотят поднять свой политический статус Политика
14:10 Проект с 3D-технологией гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране Технологии
14:08 Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью В мире
14:07 Более 16 тыс. старшеклассников поучаствовали в районных турах правового турнира "Сила закона" Общество
14:03 Прокуратура Витебской области: удовлетворены 30 исков за падеж скота на сумму более Br40 тыс. Происшествия
14:03 Витебчанин украл у знакомого $11,7 тыс. и 800 евро, вырученных от продажи квартиры Происшествия
13:59 Партию незадекларированного товара на Br346 тыс. выявили в "Козловичах" Происшествия
13:56 "Гринч - похищение Нового года": сказочную премьеру представил Могилевский областной театр кукол Регионы
13:43 Несоблюдение порядка приема наличных преобладает среди нарушений в сфере такси Минской области Регионы
13:40 Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года Экономика
13:34 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 21 декабря Регионы
13:29 Доллар на торгах 20 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:29 Штык к раритетному оружию изъяли у жителя Берестовицкого района Происшествия
13:27 В Вологодской области ликвидировали крупнейшую нарколабораторию по производству мефедрона В мире
13:26 В Минске за распространение наркотиков задержан 17-летний учащийся колледжа Происшествия
13:24 Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков В мире
13:22 Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом Общество
13:22 В Минском районе благодаря пожарному извещателю спасены два человека Происшествия
13:12 Огни главной новогодней елки Витебска зажгутся 23 декабря Регионы
13:12 Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет в БЕЛТА 21 декабря Общество
13:10 Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД Политика
13:07 "Должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане". Макей о требованиях к дипломатам Политика
13:06 Беженец в ТЛЦ: мой ребенок серьезно болен, надеялся, что его вылечат западные врачи Общество
13:04 Новогоднюю интерактивную программу для детей представит музей ВОВ Культура
12:57 Более трети населения Гомельской области привиты от гриппа Регионы
12:52 Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области Регионы
12:49 Лесхозы Брестской области начали продажу живых елей Регионы
12:44 Зась отправится в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны Политика
12:40 Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье Политика
12:39 В Минской области за выходные задержаны 35 нетрезвых водителей Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
20 декабря 2021, 11:13

В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Первый компонент вакцины от COVID получили более 51% жителей Гомельской области

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поскольку очередная волна COVID-19 отступает, перепрофилируется коечный фонд больниц и возобновляется оказание плановой помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы больницы, все РНПЦ также продолжают оказывать плановую помощь.

В Брестской области в связи со спадом эпидситуации по COVID-19 принято решение выделить для пациентов с коронавирусной пневмонией 1688 коек из 13 386, остальные на неделе будут работать в плановом режиме.

Плановую профильную медицинскую помощь вновь оказывают центральные районные больницы Березы, Ганцевичей, Дрогичина, Жабинки, Иваново, Каменца, Кобрина, Малориты.

С 13 по 17 декабря приступили к оказанию плановой медпомощи хирургическое и неврологическое отделения Брестской городской больницы №1, реабилитационное отделение №1 Брестской центральной городской больницы, 6 коек реанимационного отделения Пинской центральной больницы, около 40 коек реанимационного и акушерско-гинекологического отделений Ивацевичской ЦРБ, около 40 коек инфекционного и неврологического отделений Ляховичской ЦРБ, 10 коек терапевтического отделения Столинской ЦРБ.

С 20 по 24 декабря планируется перепрофилировать часть реанимационного отделения Ивацевичской ЦРБ, около 50 коек реанимационного и 2-го неврологического отделений Пинской центральной больницы, около 30 коек терапевтического и реанимационного отделений Столинской ЦРБ.

За прошедшую неделю в Витебской области для работы в обычном режиме перепрофилирована 471 инфекционная койка. С 13 декабря возобновлено оказание медицинской помощи в соответствии с профилем в отделениях хирургического профиля Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. С 20 по 24 декабря планируется перевод 85 коек из инфекционных в обычный режим в районных и городских учреждениях.

В Гомельской области с 13 по 19 декабря возвращены в обычный режим работы еще 40 коек. Полностью перепрофилированы 14 центральных районных больниц: Брагинская, Буда-Кошелевская, Ветковская, Добрушская, Ельская, Кормянская, Лоевская, Лельчицкая, Наровлянская, Житковичская, Октябрьская, Петриковская, Хойникская, Чечерская. Также это касается гомельских городских клинических больниц №1, 2, 4, областного кожно-венерологического диспансера, областного онкодиспансера, областного госпиталя инвалидов Отечественной войны. С 20 декабря по 26 декабря планируется вернуть в работу по профилю еще 65 коек. Речь идет о разных отделениях в областных, городских и районных больницах.

В Гродненской области провели мероприятия по дезинфекции в центральных районных больницах Берестовицы, Зельвы, Дятлово, Мостов, Свислочи, Кореличей, Вороново, Ивья, Сморгони, Щучина, Новогрудка. Теперь они работают в обычном режиме. Также плановую помощь оказывают в городской клинической больнице №4 Гродно, областном клиническом кардиологическом центре, Университетской клинике.

В связи со снижением уровня заболеваемости продолжают возвращаться к плановой работе и отделения столичных клиник. В профильный режим работы за истекшую неделю возвращено 228 коек. С 14 декабря начата госпитализация и лечение профильных пациентов в ревматологическом, кардиологических отделениях, отделении анестезиологии и реанимации 1-й ГКБ. Клиника полностью перешла к работе в штатном режиме. С 20 декабря приступит к плановой работе кардиологическое отделение 2-й городской больницы.

В Минской области уже прошли дезинфекцию и работают в штатном режиме Березинская, Крупская, Логойская, Узденская, Червенская, Копыльская, Клецкая, Смолевичская, Несвижская, Любанская и Борисовская центральные районные больницы, а также Жодинская городская больница. Остановлена плановая госпитализация пациентов с инфекцией COVID-19 в Стародорожскую ЦРБ и Столбцовскую ЦРБ.

В Могилевской области после проведения мероприятий по дезинфекции с 20 декабря в обычный режим работы будут перепрофилированы 70 коек Бобруйской центральной больницы. Тут возобновят медпомощь пациентам хирургического профиля. В обычном режиме работают центральные районные больницы Краснополья, Дрибина, Славгорода, Глуска, Хотимска, Круглого, Мстиславля, Белыничей и Черикова. Пациенты с коронавирусной инфекцией из этих учреждений проходят стационарное лечение в межрайонных центрах и областных учреждениях здравоохранения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница здравоохранение
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 16 тыс. старшеклассников поучаствовали в районных турах правового турнира "Сила закона"
Фото из архива Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Фото из архива Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет в БЕЛТА 21 декабря
Беженец в ТЛЦ: мой ребенок серьезно болен, надеялся, что его вылечат западные врачи
Эксперт: от действий польских пограничников пострадали сотни человек
Фото из архива Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Главное
Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье
Более 66% белорусов не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти
Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!
Топ-новости
Лукашенко: сотрудники КГБ решительно противостоят современным вызовам и угрозам безопасности страны
Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета
В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе
В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси
Каранкевич: объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 2024 года
Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью
Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года
Для беженцев в ТЛЦ создан достаточный запас продовольствия и необходимых вещей
Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет в БЕЛТА 21 декабря
Эксперт о соцопросе: полученная информация должна стать основой работы с населением
Щекин: признания Эмиля Чечко - это политический выстрел в остатки сознания коллективного Запада
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об оказании психологической помощи
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.