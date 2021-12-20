В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поскольку очередная волна COVID-19 отступает, перепрофилируется коечный фонд больниц и возобновляется оказание плановой помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы больницы, все РНПЦ также продолжают оказывать плановую помощь.

В Брестской области в связи со спадом эпидситуации по COVID-19 принято решение выделить для пациентов с коронавирусной пневмонией 1688 коек из 13 386, остальные на неделе будут работать в плановом режиме.

Плановую профильную медицинскую помощь вновь оказывают центральные районные больницы Березы, Ганцевичей, Дрогичина, Жабинки, Иваново, Каменца, Кобрина, Малориты.

С 13 по 17 декабря приступили к оказанию плановой медпомощи хирургическое и неврологическое отделения Брестской городской больницы №1, реабилитационное отделение №1 Брестской центральной городской больницы, 6 коек реанимационного отделения Пинской центральной больницы, около 40 коек реанимационного и акушерско-гинекологического отделений Ивацевичской ЦРБ, около 40 коек инфекционного и неврологического отделений Ляховичской ЦРБ, 10 коек терапевтического отделения Столинской ЦРБ.

С 20 по 24 декабря планируется перепрофилировать часть реанимационного отделения Ивацевичской ЦРБ, около 50 коек реанимационного и 2-го неврологического отделений Пинской центральной больницы, около 30 коек терапевтического и реанимационного отделений Столинской ЦРБ.

За прошедшую неделю в Витебской области для работы в обычном режиме перепрофилирована 471 инфекционная койка. С 13 декабря возобновлено оказание медицинской помощи в соответствии с профилем в отделениях хирургического профиля Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. С 20 по 24 декабря планируется перевод 85 коек из инфекционных в обычный режим в районных и городских учреждениях.

В Гомельской области с 13 по 19 декабря возвращены в обычный режим работы еще 40 коек. Полностью перепрофилированы 14 центральных районных больниц: Брагинская, Буда-Кошелевская, Ветковская, Добрушская, Ельская, Кормянская, Лоевская, Лельчицкая, Наровлянская, Житковичская, Октябрьская, Петриковская, Хойникская, Чечерская. Также это касается гомельских городских клинических больниц №1, 2, 4, областного кожно-венерологического диспансера, областного онкодиспансера, областного госпиталя инвалидов Отечественной войны. С 20 декабря по 26 декабря планируется вернуть в работу по профилю еще 65 коек. Речь идет о разных отделениях в областных, городских и районных больницах.

В Гродненской области провели мероприятия по дезинфекции в центральных районных больницах Берестовицы, Зельвы, Дятлово, Мостов, Свислочи, Кореличей, Вороново, Ивья, Сморгони, Щучина, Новогрудка. Теперь они работают в обычном режиме. Также плановую помощь оказывают в городской клинической больнице №4 Гродно, областном клиническом кардиологическом центре, Университетской клинике.

В связи со снижением уровня заболеваемости продолжают возвращаться к плановой работе и отделения столичных клиник. В профильный режим работы за истекшую неделю возвращено 228 коек. С 14 декабря начата госпитализация и лечение профильных пациентов в ревматологическом, кардиологических отделениях, отделении анестезиологии и реанимации 1-й ГКБ. Клиника полностью перешла к работе в штатном режиме. С 20 декабря приступит к плановой работе кардиологическое отделение 2-й городской больницы.

В Минской области уже прошли дезинфекцию и работают в штатном режиме Березинская, Крупская, Логойская, Узденская, Червенская, Копыльская, Клецкая, Смолевичская, Несвижская, Любанская и Борисовская центральные районные больницы, а также Жодинская городская больница. Остановлена плановая госпитализация пациентов с инфекцией COVID-19 в Стародорожскую ЦРБ и Столбцовскую ЦРБ.

В Могилевской области после проведения мероприятий по дезинфекции с 20 декабря в обычный режим работы будут перепрофилированы 70 коек Бобруйской центральной больницы. Тут возобновят медпомощь пациентам хирургического профиля. В обычном режиме работают центральные районные больницы Краснополья, Дрибина, Славгорода, Глуска, Хотимска, Круглого, Мстиславля, Белыничей и Черикова. Пациенты с коронавирусной инфекцией из этих учреждений проходят стационарное лечение в межрайонных центрах и областных учреждениях здравоохранения.-0-