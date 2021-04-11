В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений - Арчаков

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений. Такое мнение высказал заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений. У нас не воюют расово-этнические и националистические группировки , наша страна не втянута в криминальные трансграничные финансовые потоки, у нас нет социального расслоения, но вы видите, весь мир сейчас сходит с ума. Конечно, таких гостей нам не надо, и эта тема, над которой надо внимательно работать пограничной службе, правоохранительным органам и спецслужбам", - отметил заместитель Госсекретаря.

Владимир Арчаков также обратил внимание, что "в нашей стране преступные кланы не "крышуют" подпольных миллиардеров, на улицах не заправляет организованная преступность, и это тоже достижение, которое нужно беречь". "Во многих странах, в том числе в сопредельных, уровень преступности, количество убийств и иных особо тяжких преступлений вдвое и втрое больше, чем у нас. Это наше достижение. Конечно, это нужно беречь, и это деятельность правоохранительного блока, которая должна осуществляться эффективно", - сказал он.

При этом заместитель Госсекретаря высказал мнение, что необходимо и далее совершенствовать законодательство. "Наша страна последовательно идет по пути уменьшения разного рода ответственности за те деяния, которые не представляют существенной опасности в настоящее время, по пути декриминализации экономических рисков, но те вещи, которые всплывают сейчас и которые представляют опасность для страны, ее независимости и суверенитета, безопасности каждого человека, конечно же, нужно регулировать правовыми нормами, в том числе и новыми", - подчеркнул Владимир Арчаков.

"Что касается гибридной войны, то, чтобы ей противостоять, прежде всего нужно не дать себя утопить и тем более не дать сделать это своими руками. Нас призывали в основном из-за границы остановить экономику, отключить платежные системы, не платить за жилищно-коммунальные услуги и так далее. А если это сделать, то вода над головой сомкнется. И наряду с этим, надо развиваться, это то, что сейчас делает наше государство последовательно, настойчиво и может быть даже упрямо", - подчеркнул замгоссекретаря Совбеза.-0-