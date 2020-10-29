В Беларуси ноябрь стартует не по сезону теплой погодой - Белгидромет

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ноябрь стартует не по сезону теплой погодой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "Уже с прошлых выходных мощный циклон с Северной Атлантики пытается пробиться на восток, но путь ему преграждает обширный блокирующий антициклон над Волгой. Пока Беларусь находилась под защитой этого антициклона, дождей практически не было. В ближайшие сутки, 30 октября, ситуация изменится и власть над погодой возьмут фронтальные разделы с Западной Европы. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются туманы", - рассказали синоптики. Ветер будет южный с переходом на западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 4-10 градусов, днем - 7-13 градусов тепла. В субботу, 31 октября, ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем погоду будет формировать влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений умеренный. Ночная температура воздуха составит плюс 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов. Повышенным температурным фоном закончится аномально теплый октябрь 2020 года. "Не по сезону теплой погодой стартует и ноябрь. 1 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и во многих районах обойдется без осадков, лишь по Гомельской области сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы - здесь местами пройдут кратковременные дожди", - сообщили в Белгидромете. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 1-7 градусов, днем - 6-12 градусов тепла. В понедельник, 2 ноября, большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до плюс 7 градусов, при длительных прояснениях - от нуля до минус 2 градусов. Днем ожидается 6-12 градусов тепла. В середине следующей недели атмосферное давление упадет, и через территорию Беларуси станут перемещаться малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8, днем - 7-14 градусов выше нуля. Такой температурный фон окажется на 4-6 градусов выше климатической нормы для начала ноября, пояснили синоптики.-0- Фото Оксаны Манчук Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!