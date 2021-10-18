В Беларуси объявлен фотоконкурс "Чистая энергия будущего"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует конкурс фотографий "Чистая энергия будущего", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Конкурс проводится для популяризации знаний об атомной энергетике, продвижения информации о достижениях атомной отрасли и их использовании в различных сферах экономики. Данная тематика особенно актуальна с учетом ввода в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции", - сказали в пресс-службе.

Стать участником конкурса могут все желающие жители Беларуси от 10 лет и старше. Победители будут определены в трех тематических категориях: "Энергия будущего", "Энергия свершений", "Энергия в природе". В эти направления можно вместить практически любую авторскую задумку - историю человеческого подвига, подготовку к спортивному рекорду, творческий порыв художника, отметили в Минэнерго.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться по ссылке, указанной на сайте Минэнерго, и прикрепить свою фотоработу.

Прием работ на конкурс будет открыт до 10 ноября 2021 года, итоги подведут в декабре этого года. Победители получат дипломы и подарочные сертификаты.

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке на сайте Минэнерго, а также на страничке образовательного проекта Look Аround Belarus в Facebook.

Организатором конкурса выступает госкорпорация "Росатом" и информационный центр по атомной энергии Минска в партнерстве с Министерством образования и Министерством энергетики Беларуси, а также ГПО "Белэнерго" и Белорусской АЭС.-0-