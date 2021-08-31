В Беларуси обновили перечень документов для прохождения предполетного досмотра

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства внутренних дел от 13 августа 2021 года №24/242 внесены изменения в инструкцию о порядке осуществления предполетного досмотра для обеспечения авиационной безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, скорректирован перечень документов для прохождения предполетного досмотра. Перечнем определены документы для международных и внутренних воздушных линий (в том числе включены биометрический паспорт гражданина Беларуси, биометрический дипломатический паспорт и биометрический служебный паспорт гражданина Беларуси и др.), а также для внутренних воздушных линий. Там среди необходимых документов - идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство в нашей стране иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства и др.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.-0-