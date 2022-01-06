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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике. Об этом глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко заявил сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обсуждался вопрос создания на общественных началах совета по исторической политике. Поставлена задача внести предложения, на базе какой государственной структуры осуществить координацию этой деятельности", - заявил Игорь Сергеенко.
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