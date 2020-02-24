В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусских министерств и зоозащитных организаций обсудили проблему защиты животных с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо. Мероприятие в формате круглого стола прошло в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Ромашко

Как рассказал журналистам начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей Ромашко, в Беларуси изучают международный опыт в сфере защиты животных и перенимают некоторые инициативы. "То, что входит в компетенцию правительства, и то, что мы как отраслевое министерство можем предусмотреть, на сегодняшний день есть. Что-то надо менять, но тогда нормативный правовой акт должен приниматься на уровне закона", - пояснил Андрей Ромашко.

Что касается массовой стерилизации уличных животных, то этот вопрос рассматривается пока в отношении кошек. Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их на прежнее место обитания, сказал он.

В отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее. Комментируя случаи отлова и убийства бродячих животных, Андрей Ромашко подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование. "Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор", - добавил начальник управления.

Поскольку обращение с животными находится в зоне отвесности нескольких ведомств, круглый стол собрал также представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, МАРТ, Генеральной прокуратуры, парламента, предприятия "Фауна города" и зоозащитных общественных организаций.

Геннадий Трубило

Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило выразил надежду, что широкий состав участников позволит обсудить все вопросы, которые затрагивают сферу обращения с животными. "Мы готовы выслушать предложения, замечания и пожелания", - сказал он.

Брижит Олуа

Среди участников круглого стола была и представительница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо - руководитель международных программ помощи бездомным животным Брижит Олуа. Она передала в министерство копии письма Брижит Бардо белорусскому Президенту и ответного письма главы государства. "У Президента было пожелание, чтобы встреча имела положительный результат. В письме он отметил, что зрелость всего гражданского общества определяется отношением к животным. Мы считаем, что законодательная база Беларуси должна развиваться в этом ключе", - заявила она.

Во время круглого стола

Брижит Олуа посещала Беларусь в июне 2019 года. Она подчеркнула, что в Беларуси продвинулись с решением проблемы по защите животных, продолжается работа над изменениями в постановление, которое регулирует порядок содержания домашних и отлова бездомных животных.

Зоозащитные организации предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. "Убивать животных - это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, - это стерилизация", - уверены в международном фонде.-0-

Фото Максима Гучека