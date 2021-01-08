В Беларуси определены дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "О совместном домовладении" в новой редакции официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закон в целом сохраняет подходы к регулированию, но при этом содержит дополнительные механизмы и гарантии, обеспечивающие эффективное управление общим имуществом совместного домовладения, его сохранность и надлежащую его эксплуатацию.

Действие законодательного акта не распространяется на деятельность гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок.

В законе уточнен понятийный аппарат. Например, к участникам совместного домовладения отнесены лица, которые финансировали строительство изолированных помещений в нежилом капитальном строении, но не оформили права на них. Также определяются случаи возникновения и прекращения совместного домовладения. Возникновение таких отношений связывается не с моментом оформления права собственности на расположенные в капитальном строении помещения, а с датой госрегистрации создания строения, в котором отдельные помещения будут находиться в собственности разных лиц. Это позволит возложить обязанность по несению расходов на содержание общего имущества также на тех, кто уклоняется от оформления права собственности.

Кроме того, урегулирован ряд принципиальных вопросов, отсутствующих в действующем законодательстве. В их числе - права и обязанности участников совместного домовладения, гарантии на получение ими информации о деятельности лиц, уполномоченных на управление общим имуществом, и соответствующих документов.

Также определен порядок несения расходов по эксплуатации общего имущества совместного домовладения, оплате коммунальных и дополнительных услуг, выплате вознаграждения за оказание услуг по управлению общим имуществом. Закрепляется право участника совместного домовладения отказаться от получения дополнительных услуг и не оплачивать их. Перечень таких услуг устанавливается правительством.

Закон определяет и возможные способы управления общим имуществом: непосредственно участниками совместного домовладения (если объекты недвижимости находятся в собственности не более 15 лиц), организацией, управляющей общим имуществом, уполномоченным лицом, товариществом собственников.

Также определены порядок и случаи назначения местными исполкомами уполномоченного лица. Соответствующие полномочия будут реализовываться исполкомами только в случае, если участники по истечении 8 месяцев с момента возникновения совместного домовладения не выбрали способ управления общим имуществом либо если не обеспечивается его надлежащая сохранность и эксплуатация. Исполкомы будут назначать уполномоченных лиц по результатам открытого конкурса, а если он не состоится, то из числа организаций, включенных в специальный реестр.

Часть положений закона вступает в силу после его официального опубликования, часть - через шесть месяцев после этого.-0-