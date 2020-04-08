В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 30 марта №38 определило сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования первой ступени. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Установлены сроки приема документов: с 16 по 21 июля - от лиц, поступающих в учреждения высшего образования для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе, с 15 ноября по 5 декабря - для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Для абитуриентов, поступающих в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдающих вступительные испытания, составлены отдельные графики. С 16 июля по 3 августа документы принимают в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС, с 16 июля по 6 августа - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств, с 16 июля по 8 августа - в иных вузах.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, срок подачи документов - с 16 по 18 июля. В Университете гражданской защиты МЧС вступительные испытания пройдут с 22 по 25 июля, в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств - с 22 по 30 июля, в остальных вузах - с 22 по 28 июля. В учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля - с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Что касается срока зачисления абитуриентов на бюджетные места, то в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС он установлен по 28 июля. В других вузах (кроме заочной формы получения образования в учреждениях сельскохозяйственного профиля) - по 1 августа, в вузах сельхозпрофиля в заочной форме получения образования - по 20 декабря.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, определены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 6 августа - в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС, по 8 августа - Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств, по 10 августа - в остальные вузы. Отдельно установлены сроки для заочных отделений вузов сельскохозяйственного профиля - по 20 декабря.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-