В Беларуси определили лучшие нормотворческие органы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подвело итоги конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, которые проводят обязательную юридическую экспертизу нормативных правовых актов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В номинации "Лучший нормотворческий орган" в категории "20 и более принятых нормативных правовых актов в год" победителями стали Гомельский областной Совет депутатов и Гомельский облисполком, а в категории "менее 20 принятых нормативных правовых актов в год" - Министерство по налогам и сборам.

Лучшим нормотворческим органом базового территориального уровня признаны Лельчицкий районный Совет депутатов и Лельчицкий райисполком, а лучшим экспертом - главный специалист управления юридического сопровождения и юридической экспертизы главного управления юстиции Брестского облисполкома Юлия Мисейчук.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2019 года и приурочен ко дню образования правового института обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов. Во время первого этапа Министерство юстиции собирает и обобщает показатели работы нормотворческих органов и сотрудников, которые проводят обязательную юридическую экспертизу, за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го. Лучшие из них становятся участниками второго этапа конкурса и претендентами на победу. Претенденты на участие во втором этапе конкурса в номинациях "Лучший эксперт" и "Лучший нормотворческий орган базового территориального уровня" отбираются главными управлениями юстиции областных исполнительных комитетов.-0-