В Беларуси орденом Матери награждены 10 тыс. женщин

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси орденом Матери всего награждены около 10 тыс. женщин, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только в 2019 году 567 матерей получили награды и денежные выплаты в размере пяти бюджетов прожиточного минимума", - отметил Валерий Ковальков.

Получить орден может каждая женщина, которая родила и достойно воспитала пятерых и более детей. Сфера деятельности значения не имеет: наград могут быть удостоены представительницы промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.

"Государство высоко ценит кропотливый труд матерей по воспитанию новых поколений и формированию у них духовных и нравственных ценностей. Сегодня на укрепление института семьи и семейных ценностей направлены усилия всех органов управления, общественных организаций и гражданского общества. Особое внимание уделяется оказанию всесторонней помощи семьям, просвещению родителей, воспитанию, культурному развитию и сохранению здоровья детей", - заключил Валерий Ковальков.-0-