В Беларуси от гололедных и холодовых травм за сутки пострадали 737 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 17 ноября 2021 года по 4 января 2022 года зарегистрированы 7124 пострадавших от гололедных и холодовых травм. За минувшие сутки пострадали 737 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 577 человек (за сутки 12). Холодовые травмы диагностированы у 37 пациентов (2), гололедные - у 540 (10) пострадавших. В больницы попали 112 человек (2).

В Витебской области зарегистрированы 1699 пациентов (за сутки 169). Холодовые травмы диагностированы у 73 (4), гололедные - у 1626 (165). В больницы госпитализированы 148 человек (11).

В Гомельской области помощь потребовалась 1167 пациентам (за сутки 110). Холодовые травмы получили 24 человека (2), гололедные - 1143 (108). Госпитализированы 133 человека (34).

В Гродненской области зарегистрированы 838 пациентов (61). Холодовые травмы диагностированы у 23 (1), гололедные - у 814 (60) пострадавших. В больницы попали 194 человека (16).

В Могилевской области зарегистрированы 1223 пациента (137). Холодовые травмы получили 22 пациента (1), гололедные - 1201 (136). В больницы госпитализированы 117 человек (14).

В Минской области к медикам обратились 850 пациентов (113). От холодовых травм пострадали 29 пациентов (2), гололедных - 821 (111). Госпитализированы 82 человека (14).

В Минске зарегистрированы 770 пациентов (135). Холодовые травмы диагностированы у 7 пациентов (0), гололедные - у 763 (135) пострадавших. В больницы госпитализированы 74 человека (14).-0-