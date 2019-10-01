В Беларуси открывается сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открывается сезон загонной охоты на копытных животных (лося, благородного оленя, косулю, кабана), сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Загонная охота, в том числе с собаками, проводится в светлое время суток. При охоте на лося, благородного и пятнистого оленя, лань, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. При охоте на косулю и молодняк кабана до двух лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак используются по решению пользователя охотничьих угодий.

"В охотхозяйствах Белорусского общества охотников и рыболовов запрещено использование на коллективных (загонных) охотах патронов, снаряженных картечью", - обратили внимание в БООР.

По-прежнему действует временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов кабана на территории страны в целях предотвращения эпизоотии и других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Сезон охоты продлится до 31 декабря.-0-