В Беларуси отмечается низкая заболеваемость ОРИ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными инфекциями с тенденцией к росту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"За прошедшую календарную неделю (с 29 ноября по 5 декабря) заболеваемость регистрировалась на уровне ниже на 20% заболеваемости аналогичного периода прошлого года. В структуре заболевших удельный вес детского населения в возрасте до 18 лет составил 63,6%", - отметили в пресс-службе.

Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы и др.). Отмечена спорадическая циркуляция вирусов гриппа А (H3N2).

По информации Всемирной организации здравоохранения, активность гриппа в Европейском регионе растет, однако находится на фоновом уровне со спорадическими случаями выявления вирусов, преимущественно А(Н3).

Эпидситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения. Однако, как уже показала пандемия COVID-19, многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью. Выполнение элементарных профилактических мер, рекомендуемых Минздравом, особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье.

Рекомендуется избегать многолюдных мест или сократить время пребывания, соблюдать гигиену рук (чаще мыть руки водой с мылом или использовать средство для дезинфекции), стараться не прикасаться ко рту и носу. Важно соблюдать "респираторный этикет": когда чихаете или кашляете, нужно прикрывать рот и нос платком, не трогать руками лицо и т.д. Кроме того, по возможности следует избегать близкого контакта с заболевшими людьми, а также организовать систематическое проветривание. Немаловажно чаще гулять на свежем воздухе: ходьба с правильной регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает систему кровообращения, закаливает организм.-0-