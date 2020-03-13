В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров", - рассказала Инна Гаврильчик.

По ее словам, Министерством здравоохранения ведется работа по исключению из санитарно-эпидемиологических требований для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией, такого запрета.

В МАРТ считают, что это будет положительным изменением и позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку.

Сейчас, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, запрещается отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.-0-

В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.