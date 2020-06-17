В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнен перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным питанием. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №344 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, "инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19", внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-