В Беларуси планируется переобучать больше безработных под заказ нанимателя

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году обучение и переобучение безработных через службу занятости планируется проводить под заказ нанимателя в 60% случаев. Об этом заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

Министр отметила положительную динамику на рынке труда: замедлились темпы сокращения занятых в экономике, снижается уровень общей безработицы. "Конкурентоспособность безработного на рынке труда определяется его уровнем образования. За 10 месяцев этого года 6 тыс. человек прошли переобучение через центры занятости исходя из потребности конкретного региона в тех или иных специалистах и профессионалах. Мы ввели оценочный показатель, или индикатор - переобучать не менее 50% под заказ нанимателя. На мой взгляд, это очень важно, т.к. положительно и для нанимателя, и для соискателя. Приобретая профессию, человек будет уверен, что получит работу. Уже на 2019 год, думаю, мы эту планку поднимем до 60% под заказ нанимателя. Это гарантированное рабочее место для человека, который проходит обучение или повышает квалификацию", - сказала Ирина Костевич.

Также она отметила любопытную тенденцию: переток рабочей силы из среднего и крупного бизнеса в малый. "Сегодня прием на работу меньше, чем увольнение на средних и крупных предприятиях, но темпы сокращения численности в них намного больше, чем занятых в экономике. Это говорит о том, что малый бизнес сегодня поглощает тех, кто уходит из крупных предприятий", - пояснила министр. По ее словам, одновременно растет и количество самозанятых.

На сегодняшний день в Беларуси работают 146 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. "За последние три месяца к ним обратилось около 5 тыс. человек по разным причинам, около 70% - в связи с оказанием помощи в трудоустройстве. И 2 тыс. человек были даны направления на работу. В принципе, люди сами обращаются в службу занятости. За 10 месяцев 170 тыс. человек пришли за содействием в трудоустройстве, из них 74% получили работу", - добавила Ирина Костевич. Она напомнила о том, что общереспубликанский банк вакансий доступен любому человеку в интернете. В нем сегодня содержится около 80 тыс. вакансий. "Где-то в середине декабря применим еще новый подход - электронную ярмарку вакансий внедряют в Минске. То есть, сидя дома, не выходя никуда, ты можешь пройти собеседование в режиме онлайн с нанимателем", - заключила министр.-0-