В Беларуси планируется снять ограничения по целевому набору в вузы и ссузы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется снять ограничения по целевому набору в высшие и средние специальные учебные заведения. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства образования на тему "Совершенствование работы по кадровому обеспечению сферы жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе и на перспективу", передает корреспондент БЕЛТА.

"В новый проект указа по правилам приема в высшие учебные и средние специальные заведения мы заложили снятие ограничения по целевому набору. То есть и жилищно-коммунальные службы Минска смогут заказать себе по целевой подготовке специалиста соответствующего профиля. Раньше это сделать было невозможно", - сказал Игорь Карпенко.

Отличительной особенностью функционирования сферы ЖКХ является ее тесное взаимодействие со строительством, энергетикой, промышленностью, сельским и лесным хозяйством, охраной окружающей среды, отметил министр. "Система образования ежегодно выпускает около 1,5 тыс. специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием для организаций жилищно-коммунального хозяйства республики. В целях оперативного удовлетворения возникающей потребности в кадрах по программам дополнительного образования взрослых ежегодно обучается около 260 человек", - проинформировал Игорь Карпенко.

"Чтобы получить молодого специалиста со сформированными и закрепленными практическими умениями, готового сразу включиться в работу, необходимо укреплять связь между организациями ЖКХ и учреждениями образования, - подчеркнул министр. - Для повышения качества подготовки и возможности изучения новых технологий на базе учреждений образования Кобрина, Гродно, Минска функционируют 3 ресурсных центра для организации производственного обучения и практики учащихся, получающих профессионально-техническое и среднее специальное образование по обслуживанию санитарно-технических систем и оборудования. В модернизации материально-технической базы этих учреждений должны активно участвовать заказчики кадров соответствующих отраслевых министерств".

Совместное заседание коллегии двух ведомств проходит в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты обсуждают основные направления кадровой политики в системе ЖКХ, совершенствование подготовки специалистов с высшим образованием для этой сферы, анализируют роль системы профобразования в обеспечении кадрами организаций жилищно-коммунального хозяйства. В ходе мероприятия участники посетят Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Жилком", индустриально-педагогический колледж, а также химико-технологическую лабораторию очистной водопроводной станции УП "Минскводоканал".-0-