В Беларуси планируется ввести пособие для женщин за рождение детей с разницей в 3-4 года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе пособие для женщин за рождение детей с кратким перерывом - в три-четыре года. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает корреспондент БЕЛТА.

Во время круглого стола

Ирина Костевич рассказала, что в качестве одной из мер стимулирования рождаемости в Беларуси рассматривают так называемый бонус за скорость. "Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка", - проинформировала министр.

Ирина Костевич

Она пояснила, что решение о введении нового пособия базировалось на результатах исследования "Поколение и гендер", которое проводилось во время реализации программы международной технической помощи ЮНФПА. "Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки", - отметила Ирина Костевич. Она обратила внимание, что женщины старшего поколения рожали в среднем с 20 до 40 лет, у современных мам этот срок сократился на 10 лет - с 30 до 40.

Беларусь реализовала три программы с ЮНФПА, их бюджет превышает $2 млн. Последняя завершилась в 2018 году. Одним из ее элементов стало исследование по методологии программы "Поколение и гендер" под названием "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях". Оно было проведено в мае-ноябре 2017 года. В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 79 лет из 56 городов и 40 сельских советов всех регионов Беларуси. В анкете было более 200 вопросов.

Во время круглого стола

В заседании круглого стола приняла участие заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталия Канем. Она находится с визитом в Беларуси с 6 декабря. К этому времени посетила РНПЦ "Мать и дитя", провела ряд встреч.-0-