18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют до 2025 года обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства и правительством поставлена задача до 2025 года обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой. В результате проведенной работы в 2016-2020 годах введено в эксплуатацию 646 станций обезжелезивания, 49 населенных пунктов было переподключено к централизованным системам водоснабжения. На сегодня обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в Беларуси составляет 94,7%", - сказал Олег Конон.

Для дальнейшего повышения качества подаваемой потребителям воды и развития системы водоснабжения утверждена новая госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы, которая включает подпрограмму "Чистая вода". "Ее основные задачи - обеспечение потребителей централизованными системами водоснабжения и водой питьевого качества, повышение качества очистки сточных вод и надежности систем канализации. До конца 2025 года планируется построить по стране более 860 станций обезжелезивания, 109 населенных пунктов переподключить к системам централизованного водоснабжения. В планах также реконструкция 70 очистных сооружений", - отметил гендиректор.

На эти цели будут использованы средства республиканского и местных бюджетов, самих предприятий, а также заемные средства международных финансовых организаций.-0-