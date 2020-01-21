В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Вадим Демко в пресс-центре БЕЛТА, комментируя постановление Совета Министров от 13 января 2020 года №7, которым утвержден план поэтапного перехода на экоупаковку.

"Планируется для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков применение тары емкостью не более 1 л. Думаю, что это произойдет до конца новой пятилетки, а то и ранее, для этого необходимо внести изменения в технические регламенты", - отметил Вадим Демко.

Кроме того, с 2021 года в Беларуси введут новые ограничения по использования пластика. "Одно из мероприятий плана предусматривает запрет использования с 1 января 2021 года определенных видов полимерных материалов в виде упаковки. В настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами госуправления перечень полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию. Мы надеемся, что перечень будет уже в первой половине этого года ", - пояснил представитель Минприроды.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке