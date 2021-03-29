В Беларуси планируют предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам - Рахманов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет безопасности предлагает предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов, сообщает БЕЛТА.

"Довольно распространенная на сегодня тематика так называемых незаконных забастовок. В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло. Принимались меры для того, чтобы расшатать коллектив, приостановить или вообще остановить работу предприятия. И, как мы видим, в дальнейшем поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших отечественных предприятий пользуется спросом, - сказал Александр Рахманов. - Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контрактов по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются".

Также он отметил, что никакой реабилитации либо героизации нацизма в Беларуси быть не должно. "Принятие законопроекта о недопущении реабилитации нацизма - это не только шаг к тому, чтобы прописать порядок деятельности различных государственных общественных институтов в этом направлении, но также это наша последовательная, категоричная позиция по этому вопросу, в том числе на международной арене", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совбеза.-0-