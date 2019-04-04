В Беларуси появился ресурс для знакомства с органическим фермерством

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационный проект "Земляне" об органических производителях Беларуси познакомит с историями экофермеров, сообщила БЕЛТА руководитель информационной службы Центра экологических решений Ольга Астапович.

Ресурс включает рассказы о людях, которые развивают органическое сельское хозяйство в Беларуси и влюблены в это дело. Коллекция историй подготовлена по инициативе Центра экологических решений и при финансовой поддержке коалиции "Чистая Балтика", организаций, которые сообща продвигают устойчивые практики ведения сельского хозяйства.

"Органические фермеры - это производители, которые прошли специальную международную сертификацию и подтвердили экологичность своего производства и продукции. Соответственно, органическими неправильно называть любые продукты, а только те, что имеют специальный сертификат и обозначены специальной маркировкой", - пояснила Ольга Астапович.

Специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач добавил, что поддержка органических фермеров сейчас особенно важна, потому что такие производители помогают снижать нагрузку на окружающую среду. На сферу сельского хозяйства приходится примерно 30% от всех загрязнений. В воду проникают удобрения с содержанием азота и фосфора, что вызывает "цветение" водоемов. Из-за сельского хозяйства не теряют актуальности такие экологические проблемы, как изменение климата, загрязнение территорий отходами животноводческих ферм.

Поэтому одна из важных задач проекта - познакомить людей с производителями органической продукции, показать, как они работают и почему для них важно не изменять своему подходу. Кроме того, ресурс можно рассматривать и как витрину для потенциальных покупателей - для заказа здоровой органической продукции без посредников.-0-