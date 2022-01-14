В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 28 декабря 2021 года №88 с 1 января 2022 года установлена надбавка за работу в сфере социального обслуживания работникам учреждений социального обслуживания. Подробнее о суммах доплат БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Эта надбавка определена в дифференцированных размерах в зависимости от категорий работников - от 20% до 90% базовой ставки (с 1 января базовая ставка составляет Br207), - пояснили в Минтруда. - То есть зарплата разных работников учреждений соцобслуживания увеличится на сумму от Br41 до Br186. В дальнейшем размер этой надбавки будет увеличиваться пропорционально росту базовой ставки".

В 2022 году на выплату этих надбавок планируется выделить около Br66 млн.

Предусмотрены также дополнительные меры материальной поддержки работников домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения за работу в условиях инфекции COVID-19.

Тем из них, кто работает не в условиях полной изоляции вахтовым методом, установлена доплата "за особые условия труда за работу с инфицированными лицами". Она устанавливается за 169 часов такой работы в следующих размерах от базовой ставки: врачам-специалистам - 250% (Br517,5); медработникам со средним специальным медобразованием - 200% (Br414); младшим медсестрам и медбратьям по уходу за больными, няням, санитарам(кам) - 100% (Br207).-0-