8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повысят эффективность внештатных пожарных команд, дружин, расчетов и других подобных формирований. Для этого предлагается внести изменения в закон о пожарной безопасности. Депутаты готовят поправки к первому чтению. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Парламентарий обратил внимание, что в стране уже накоплен большой опыт в создании и организации деятельности внештатных пожарных формирований. "Предлагаемая корректировка закона позволит вывести их деятельность на качественно новый уровень и вовлечь большее количество граждан в обеспечение пожарной безопасности", - считает он. Кроме того, в развитие поправок разрабатывается проект постановления Совета Министров, где определены источники финансирования внештатных пожарных команд, социальные гарантии для их участников. "Они получат право на страхование. Более того, правительство планирует ограничить участие тех, кто не застрахован, в тушении пожаров", - проинформировал Олег Левшунов.

За участие в мероприятиях по пожарной безопасности, предупреждению и тушению пожаров членам внештатных пожарных формирований можно будет давать дополнительные отпуска. Руководители организаций смогут применять на свое усмотрение другие меры поощрения.

Законопроект разграничивает деятельность внештатных и добровольных пожарных формирований. Внештатные будут создавать и соответственно финансировать руководители промышленных, сельскохозяйственных, торговых и других предприятий, органов местного управления и самоуправления. Парламентарий обратил внимание, что местные власти, получив возможность формировать внештатные пожарные команды, смогут шире использовать их для защиты населенных пунктов от пожаров. Что касается добровольных пожарных формирований, то их будут создавать общественные объединения. "Речь идет о

добровольных пожарных организациях. Законопроектом определены их статус и цели. Они будут работать на основании уставов и создаваться в целях объединения усилий граждан для обеспечения пожарной безопасности, содействия спасателям в предупреждении и тушении пожаров, местным властям и организациям - в создании внештатных пожарных формирований и организации их деятельности, обучения населения мерам пожарной безопасности", - пояснил Олег Левшунов.

Для этих целей и будут создаваться добровольные пожарные формирования в виде организационных структур. "Законопроектом определяются права и обязанности членов этих формирований. Порядок финансирования, материально-технического обеспечения, меры поощрения определяют добровольные пожарные организации. Никаких ограничений в части выбора видов, определения численного состава, методов работы, требований к подготовке членов этих формирований законопроект не устанавливает. Организации смогут определять их самостоятельно, что позволит создавать любые пожарные формирования - от групп, занимающихся профилактикой и пропагандой безопасности жизнедеятельности, до профессиональных подразделений, которые будут тушить пожары", - отметил парламентарий. Кроме того, для стимулирования создания добровольных пожарных организаций законопроектом предусмотрено, что они могут вести в установленном порядке предпринимательскую деятельность.

В проекте закона также определены функции МЧС по регулированию отдельных вопросов в области пожарной безопасности. В свою очередь местные власти с учетом особенностей региона смогут принимать решения об изменении радиуса обслуживания пожарными депо. Он может быть увеличен или уменьшен в зависимости от наличия пожаро- и взрывоопасных объектов, количества и плотности населения, состояния и уровня развития дорожной сети и других факторов. "В любом случае во главе угла будет обеспечение необходимого уровня защиты населения и территорий", - резюмировал заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей.-0-