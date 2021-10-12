В Беларуси правом на бесплатную попытку ЭКО воспользовались около 400 семейных пар

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 400 семейных пар воспользовались правом на бесплатную попытку ЭКО. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель ОО "Белорусский союз женщин", первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2021 года в Беларуси начато предоставление одной бесплатной попытки ЭКО. В настоящий момент около 400 семейных пар уже воспользовались этой возможностью", - сказала Елена Богдан.

Разноуровневая система оказания медицинской помощи очень помогает в сохранении здоровья матерей. Особенно когда современные установки молодежи отодвигают рождение ребенка на более поздний срок, когда, как правило, у женщин может возникнуть больше проблем с репродуктивной системой. И значительно сокращается репродуктивный потенциал для рождения второго и последующих детей.

Замминистра также обратила внимание на эффективность предабортного психологического консультирования. Вместе с тем еще более важно, чтобы начала работать новая норма семейного предабортного консультирования. Но это потребует серьезной просветительской и разъяснительной работы, потому что взгляды в обществе на первоочередное право женщины решать, оставить ребенка или нет, очень полярны.-0-