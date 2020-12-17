В Беларуси предлагают временно повысить некоторые налоги для компенсации расходов из-за COVID-19

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25% до 30% для ломбардов", - сказал Дмитрий Кийко.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%.

Среди новшеств - повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету - увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

По оценке первого замминистра, альтернатива такой бюджетной консолидации гораздо хуже - сокращать расходы, наращивать дефицит либо увеличивать ставки основных налогов для предприятий и граждан.

Как пояснил Дмитрий Кийко, доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19. В этом году для этих целей из бюджета дополнительно направлено около Br600 млн, в том числе на выплату надбавок 86 тыс. работникам. Кроме того, около Br1,5 млрд было направлено в реальный сектор экономики на фоне пандемии.-0-