В Беларуси при переходе на стеклянную тару для воды ориентируются на передовой европейский опыт

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в замещении пластиковой тары стеклянной для розлива питьевой воды ориентируются на опыт передовых стран Европы. Об этом сегодня журналистам заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

В стране работают над тем, чтобы постепенно отказаться от пластиковой тары. "Уже в этом году мы увеличим розлив воды в стеклянную тару и в последующем будем подниматься на экономически обоснованный по мировым меркам уровень. Сейчас в Европе 10% питьевой и минеральной воды разливается в стеклянную тару. Цифры постоянно растут, и мы тоже будет стремиться к этому", - подчеркнул министр.

Подготовкой предложений об отказе от пластика занимается специальная межведомственная рабочая группа, куда вошли и представители Минприроды. По словам Андрея Худыка, предстоит выполнить комплекс задач: наладить производство стеклянной тары, которая будет соответствовать современным требованиям и стоить примерно столько же, сколько и ПЭТ-тара. Специалисты изучают также ситуацию на предприятиях, которые занимаются розливом воды. Пока использовать для этого стеклянную тару могут только три из них - там есть соответствующие линии.

Задачу постепенно отказаться от пластиковой тары и наладить в стране эффективную систему переработки отходов и выработки вторсырья поставил Президент. Речь об их выполнении шла сегодня в Совете Республики при обсуждении поправок в закон об обращении с отходами. Сенаторы одобрили законопроект, который приводит действующее законодательство в соответствие с декретом от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства", международно-правовыми документами. Закон совершенствуется и с учетом практики правоприменения. Представляя поправки сенаторам, Андрей Худык отметил, что в плане использования отходов, извлечения вторичных материальных ресурсов Беларусь находится в лидерах на постсоветском пространстве. Сегодня в стране внимательно изучают передовой опыт в этой сфере и стараются его внедрять. "Стоит задача наладить систему первичного сбора, привлечь технологии, которые позволят более широко использовать отходы", - добавил министр.

Всего на сегодняшнем заседании Совета Республики рассмотрено более 10 вопросов. Так, верхняя палата парламента поддержала поправки в законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений, ратифицировала межправительственные соглашения с Китаем о реализации проектов технико-экономической помощи по строительству бассейна международного стандарта и национального футбольного стадиона.-0-