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28 января 2021, 17:27

В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС

Во время учений. Фото из архива
Во время учений. Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Всего из запаса будет призвано порядка 300 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса.

Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом из танков.

Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные задачи.-0-

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