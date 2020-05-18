В Беларуси проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск ВС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактические учения с подразделениями ракетных войск проводятся с 16 по 23 мая под общим руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель учений - оценка уровня подготовки подразделений ракетных войск по итогам первого полугодия. Учения носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне. Они позволят проверить способность командиров подразделений управлять, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в сложной, быстро меняющейся обстановке. Для проведения учений задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также участок местности вблизи Островца.

Будут отрабатываться такие вопросы, как передвижение подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач комбинированным способом, занятие районов сосредоточения, их маскировка, организация охраны и обороны, а также подготовка к ведению боевых действий, занятие стартовых позиций, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

Главной задачей во время проведения тактических учений является совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений ракетных войск при выполнении учебно-боевых задач.-0-