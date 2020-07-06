В Беларуси пройдет ЦТ по иностранному языку

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по иностранному языку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать ЦТ планируют около 26,5 тыс. человек. Абитуриент имеет возможность пройти испытание по одному из 5 иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Традиционно самым популярным остается английский язык.

Испытание начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

При обнаружении во время ЦТ мобильного телефона или других передающих, принимающих и хранящих информацию устройств абитуриент будет вынужден покинуть аудиторию. Он также лишится возможности сдавать ЦТ, если станет меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

Следующее ЦТ пройдет 8 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по химии. К слову, на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-