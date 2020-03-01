В Беларуси прорабатывают критерии помилования осужденных за сбыт наркотиков

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сегодня в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Департамент исполнения наказаний вместе с судом и прокуратурой вырабатывает критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке лиц, осужденных за сбыт наркотиков. Например, такими подходами могут быть поведение в местах лишения свободы, раскаяние в содеянном, отбытие половины срока, поручительство родственников или близких", - сказал Юрий Караев.

Еще одно направление работы министерства - интернет-разведка. "Преступления - сбыт и распространение наркотиков - сегодня происходят в основном в интернете. Поэтому наше управление по борьбе с наркотиками во взаимодействии с Оперативно-аналитическим центром при Президенте и Парком высоких технологий усиленно занимается интернет-разведкой. В этом мы добились немалых успехов. Пресечь деятельность сомнительных интернет-ресурсов мы не всегда в состоянии, но доступ к ним прекратить можем", - рассказал он.

В целом Беларусь в плане борьбы с наркопреступностью в сравнении с 2015 годом шагнула далеко вперед. Главный результат - это ни одного случая смерти несовершеннолетнего от передозировки. "Мы комплексно подходили к вопросу в плане законодательстве, профилактики и раскрытия преступлений. Например, сделали большие сроки за распространение в клубах, школах, ресторанах, дискотеках - за это можно получить до 20 лет. Повышенная ответственность преследует и хозяев этих заведений", - уточнил министр.

Правда, несмотря на уменьшение числа накропреступлений, наркоугроза стала больше: Беларусь привлекает наркогруппировки как транзитная страна. "Беларусь используют как территорию, через которую можно с запада на восток и обратно поставлять наркотики. Да, у себя мы боремся с употреблением и сбытом. Но не можем равнодушно смотреть, как мимо нас проплывают эти потоки. Поэтому мы имеем партнерские отношения с другими организациями, работаем в межгосударственной системе борьбы с наркотиками. Для деловой репутации Беларуси, для имиджа страны и наших правоохранительных органов очень важно не быть прозрачной территорией для наркосбытчиков", - заключил он.-0-