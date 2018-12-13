В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта операция действительно впервые проведена в республике. Она относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал Александр Мрочек.

Александр Мрочек

В мире подобных операций проведено немного. "Но мы решили с помощью наших зарубежных коллег начать эту работу в республике", - добавил директор центра.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Егора Павлющика