В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели первую гибридную операцию в области кардиохирургии, сообщил журналистам директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эта операция действительно впервые проведена в республике. Она относится к классическим операциям по гибридной технологии в области кардиохирургии. Это будущее кардиохирургии в целом", - сказал Александр Мрочек.
В мире подобных операций проведено немного. "Но мы решили с помощью наших зарубежных коллег начать эту работу в республике", - добавил директор центра.
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