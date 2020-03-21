В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус - Минздрав

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси провели уже более 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все время проведено уже более 20 тыс. тестов", - сообщили в пресс-службе.

На сегодня 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. "Часть пациентов данной категории после прохождения лечения уже получила отрицательные тесты и готовится к выписке в начале следующей недели", - добавили в Минздраве.-0-