В Беларуси работают 42,5 тыс. врачей и 126,9 тыс. средних медработников

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 января в медицинских учреждениях Беларуси трудились 42,5 тыс. практикующих врачей и 126,9 тыс. средних медицинских работников, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Среди практикующих врачей по итогам 2018 года наибольшее число составили специалисты терапевтического (18,5 тыс. врачей), хирургического (13,2 тыс.) и педиатрического профиля (4,1 тыс.). Показатель обеспеченности населения составил 44,9 врача на 10 тыс. человек.

В числе редких медицинских специальностей аудиологи, трансплантологи, сексологи, фониатры, генетики, паразитологи, сурдологи.

В 2018 году в Беларуси медицинскую помощь населению оказывали 2 230 амбулаторно-поликлинических, 612 больничных организаций, а также 147 станций скорой (неотложной) медицинской помощи.

Подготовку специалистов по профилю "Здравоохранение" вели 16 учреждений среднего специального образования, которые выпустили 3,9 тыс. специалистов, и 5 учреждений высшего образования (выпущено 3,4 тыс. специалистов).

Статистический обзор подготовлен ко Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году представители здравоохранения будут принимать поздравления 16 июня.-0-