16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширили возможности трудоустройства людей, стоящих на учете у нарколога, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно вышло постановление Минздрава об утверждении инструкции о порядке проведения профосмотра. Этим постановлением мы расширили возможность работы лиц, стоящих на учете у нарколога, для их более активного трудоустройства. На сегодня ни наркомания, ни алкоголизм не входят в общие противопоказания, за исключением, естественно, тяжелых случаев. Я не говорю о тех работах, которые связаны с работой в опасных или вредных условиях, - там более жесткие требования в целом ко всем", - сказала Елена Богдан.

Говоря о других новациях, начальник главного управления отметила разработку постановлений по оказанию наркологической помощи несовершеннолетним. Начата работа над новыми клиническими протоколами по наркологии. В высокой степени готовности постановление по заместительной терапии метадоном. К слову, на сегодня около 10% людей, которые стоят на диспансерном учете, находятся в данной программе.

Развивается сеть реабилитационных центров. "Привязывая" людей, которые потребляют наркотики, к реабилитационным отделениям, отделениям дневного пребывания, кабинетам заместительной терапии, решается вопрос не только оказания им помощи, но и выявления социально значимых, социально опасных заболеваний: ВИЧ, гепатита, туберкулеза, осложнений из-за длительного потребления наркотиков. Параллельно с наркологическим лечением таких людей за счет средств государства обеспечивают антиретровирусным лечением, а также лечением гепатитов, других осложнений.

"На прошлой неделе был подписан приказ Минздрава о создании в Национальной антидопинговой лаборатории республиканского центра, куда со всей страны будут поступать анализы, чтобы мы могли верифицировать достаточно широкий спектр токсических веществ", - отметила Елена Богдан.

По инициативе МВД в РНПЦ психического здоровья начал работать экспериментальный центр по проведению длительной реабилитации наркозависимых. Если эксперимент окажется успешным, подобные центры планируют открыть во всех областях страны.

Как отметил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич, официальное количество наркозависимых, о которых известно органам здравоохранения, составляет почти 13 тыс. человек. А реально их в стране, по оценкам МВД, - 88,5 тыс. Социсследования показывают, что это экономически активные граждане, которые могли бы приносить пользу экономике.-0-