В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2021 года №5 установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в расчете на месяц. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ действуют с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br262,87 (с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го его размер составлял Br258,11).

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах декабря 2020 года): трудоспособное население - Br290,71 (ранее - Br285,68), пенсионеры - Br199,17 (ранее - Br195,15), студенты - Br252,94 (ранее - Br248,06), дети в возрасте до трех лет - Br168,46 (ранее - Br165,18), дети от 3 до 6 лет - Br232,93 (ранее - Br228,85), дети от 6 до 18 лет - Br283,65 (ранее Br278,16).

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.-0-